Російський боксер кинув виклик Ломаченку

Російський боксер Петро Петров хоче битися із чемпіоном світу за версіям WBA, WBO та WBC в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я до сих пір один з кращих бійців легкого дивізіону в світі. Я бачу, що Девін Хейні завоював звання "тимчасового" чемпіона. Я думаю, у нас з ним вийшов би відмінний матчап.

Однак я хочу битися і з іншими серйозними суперниками. Гарсія, Ломаченко - я готовий до боїв з ними", – розповів Петров.