Російський боксер кинув виклик Ломаченку

Джерело - tsn.uа.
Російський боксер Петро Петров хоче битися із чемпіоном світу за версіям WBA, WBO та WBC в легкій вазі Василя Ломаченка.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я до сих пір один з кращих бійців легкого дивізіону в світі. Я бачу, що Девін Хейні завоював звання "тимчасового" чемпіона. Я думаю, у нас з ним вийшов би відмінний матчап.
Однак я хочу битися і з іншими серйозними суперниками. Гарсія, Ломаченко - я готовий до боїв з ними", – розповів Петров.
Раніше, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.
Нагадаємо, Ломаченко в своєму останньому бою проти Люка Кемпбелла переміг одноголосним рішенням суддів. У 11-му раунді британець був посланий в нокдаун, але все ж протримався всю дистанцію поєдинку.