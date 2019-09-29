Спенс: Мені було незручно боксувати з Портером

Шон Портер - жорсткий, незручний боєць

Джерело - Bad Lelft Hook.

Шон Портер (33-1-2, 17 КО) став дуже незручним суперником для Еррола Спенса (25-0-0, 21 КО).

Про це розповів Спенс після очного поєдинку.

"Шон Портер - жорсткий, незручний боєць. Мені дійсно було незручно з ним боксувати. Я виглядав не так, як хотів. У рингу я здавався недбалим, але я виглядав так через Шона Портера", - сказав Спенс.

Нагадаємо, Спенс переміг Портера і завоював титули WBC і IBF в напівсередній вазі.

Раніше Усик став найкращим іноземним боксером року у Великій Британії.