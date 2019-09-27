Повертався з тренувань

Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (11-0, 7 КО) потрапив у ДТП, повертаючись з тренувального табору у Буковелі.

Про це в Instagram повідомив Берінчик.

Судячи з усього, по дорозі до Києва, біля Житомира боксер не впорався з керуванням і опинився в кюветі.

Раніше, визначився суперник Берінчика на бій у Броварах.

Нагадаємо, Девіс впевнений у поєдинку із Ломаченком.