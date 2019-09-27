Джерело - xsport.ua.
Володар пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (11-0, 7 КО) потрапив у ДТП, повертаючись з тренувального табору у Буковелі.
Про це в Instagram повідомив Берінчик.
Судячи з усього, по дорозі до Києва, біля Житомира боксер не впорався з керуванням і опинився в кюветі.
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Денис Беринчик @berinchyk возвращаясь в Киев с тренировочного лагеря, попал в серьезное #ДТП , бой 5 октября под угрозой срыва . Друзья, буду держать вас в курсе . . @time_boxing_ua #дтп #berinchykmoreno #Usyk #Klitschko #beleniuk #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews360
Раніше, визначився суперник Берінчика на бій у Броварах.
Нагадаємо, Девіс впевнений у поєдинку із Ломаченком.