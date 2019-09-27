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Український боксер Берінчик потрапив у ДТП

Вчора 22:40 430 0
Повертався з тренувань
Український боксер Берінчик потрапив у ДТП
#ДТП, #Берінчик

Джерело - xsport.ua.

Володар пояса WBO International в легкій вазі  Денис Берінчик (11-0, 7 КО) потрапив у ДТП, повертаючись з тренувального табору у Буковелі.

Про це в Instagram повідомив Берінчик.

Судячи з усього, по дорозі до Києва, біля Житомира боксер не впорався з керуванням і опинився в кюветі. 

 
 
 
 
 
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Денис Беринчик @berinchyk возвращаясь в Киев с тренировочного лагеря, попал в серьезное #ДТП , бой 5 октября под угрозой срыва . Друзья, буду держать вас в курсе . . @time_boxing_ua #дтп #berinchykmoreno #Usyk #Klitschko #beleniuk #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews360

Допис, поширений TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua)

Раніше, визначився суперник Берінчика на бій у Броварах.

Нагадаємо, Девіс впевнений у поєдинку із Ломаченком.

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