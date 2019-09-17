Визначився суперник Берінчика на бій у Броварах

Українець зустрінеться з мексиканцем

Український боксер Денис Берінчик (11–0, 7 КО) 5 жовтня в броварському ТРЦ Термінал проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі проти представника Мексики Патрісіо Лопеса Морено (26–3, 19 КО).

Про це повідомляє K2 Promotions.

Патрісіо Морено – 24 роки, живе і тренується в Мексиці. Боксує в стійці лівші. Провів на профі-рингу 29 поєдинків, в яких 26 разів переміг, 19 з них нокаутом. Свого часу володів регіональними титулами WBC Latino Silver і WBC FECOMBOX. Попередній бій провів в серпні цього року проти свого співвітчизника, екс-чемпіона WBC Silver Едгара Пуерти, здобувши перемогу за очками.

У цей вечір 5 жовтня на ринг також вийдуть Олег Малиновський (24–0, 7 КО), Дмитро Митрофанов (6–0–1, 4 КО), Мишико Беселія (18–1, 12 KO), Василь Чоботар (2–0) та інші.

Раніше, Хейні назвав вади Ломаченка.

Нагадаємо, Девіс впевнений у поєдинку із Ломаченком.