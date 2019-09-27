Чемпіонка світу кинула виклик Ломаченку

Абсолютна чемпіонка світу в жіночому середній вазі Кларесса Шилдс намагається побити рекорд українського боксера Василя Ломаченка.

Про це вона написала в Instagram.

"Я намагаюся побити рекорд великого боксера Василя Ломаченка, який став чемпіоном в трьох вагових категоріях за 12 поєдинків. Я збираюся досягти того ж, але за 10 боїв.

Як я можу себе з ним порівнювати? У мене дві золоті олімпійські медалі, як і у нього. У любителях я також програла один бій і скоро буду битися за пояс в третій ваговій категорії. Ми обидва чудові", - написала Шилдс.