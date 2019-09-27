Чемпіонка світу кинула виклик Ломаченку

Джерело - Tribuna.com.
Абсолютна чемпіонка світу в жіночому середній вазі Кларесса Шилдс намагається побити рекорд українського боксера Василя Ломаченка.
Про це вона написала в Instagram.
"Я намагаюся побити рекорд великого боксера Василя Ломаченка, який став чемпіоном в трьох вагових категоріях за 12 поєдинків. Я збираюся досягти того ж, але за 10 боїв.
Як я можу себе з ним порівнювати? У мене дві золоті олімпійські медалі, як і у нього. У любителях я також програла один бій і скоро буду битися за пояс в третій ваговій категорії. Ми обидва чудові", - написала Шилдс.
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The story for this fight is not Nunes, and not about MMA! The story is me attempting to beat this great fighter @VasylLomachenko record in becoming a 3x Division world champion the fastest in 12 fights! I’m fighting to beat that record in 10 fights Oct 5th on @ShowtimeBoxing in my home town FLINT, MI! And a lot of y’all fans will say how can she compare herself to Lomachenko, it’s simple I have 2 Olympic Gold medals 🥇🥇 just like he does, I only lost 1 fight in the amateurs too and now I’m fighting to capture my 3rd Division in less fights than him! So we both are Great but don’t act like what I’m doing easy! Respect the grind, respect the facts and respect the resumes! Less than 2 weeks and it’s SHOWTIME 💪🏾👊🏾😈 #gwoat #undisputed #Callme3x
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