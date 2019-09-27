Американський боксер Шакур Стівенсон надіється вийти на ринг із українцем Василем Ломаченко.

Про це розповів сам боксер.

"Я не розглядаю як своїх суперників нікого з бійців легкої ваги, але я знаю, що Ломаченко, швидше за все, опуститься в 130-фунтів. Я збираюся піднятися в 130-фунтів. Так що є вірогідність, що ми з Ломаченко проведемо бій, і я не можу цього дочекатися.

Я говорив про те, що поєдинок з Ломаченко - моя мрія, коли мій рекорд був лише 2-0 . Ви все можете перечитати мої інтерв'ю того часу, де я заявляю, що з радістю вийшов би на поєдинок проти Ломаченко. І я вірю, що коли-небудь це станеться", - відзначив Стівенсон.