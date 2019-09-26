Обов'язковий претендент на пояс WBC в легкій вазі Девін Хейні (23-0, 15 КО) хоче провести бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC Василем Ломаченко (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У боксі занадто багато політики. Ломаченко сказав, що планує завоювати пояс IBF. Якщо він візьме цей титул, то збирається спуститися в другу напівлегку вагу. Але це бокс, тут все змінюється кожен день.

Нічого не можу сказати напевно, але сподіваюся, що наш бій відбудеться. У певний момент у мене намічався поєдинок проти Люка Кемпбелла, проте він зірвався через те, що Ломаченко захотів битися за титул WBC. У підсумку вони влаштували бій. Це бокс. Треба любити його таким, як він є, - розповів Хейні.