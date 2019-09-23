Джерело - isport.ua.
Чемпіоном світу за версіям WBA, WBO та WBC у легкій вазі Василь Ломаченко повинний стати абсолютним чемпіоном світу.
Про це розповів український боксер Іван Редкач.
"Василь точно стане абсолютним чемпіоном світу. Він відмінний боксер з прекрасними навичками, силою, швидкістю і я не раз спостерігав за його тренуваннями.
Це дуже складні фізичні заняття. 50 кілометрів в басейні, купа підтягувань. Це звір. Він є найкращим бійцем для мене ", - розповів Редкач.
Раніше, російський боксер кинув виклик Ломаченку.
Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.