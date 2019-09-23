Чемпіоном світу за версіям WBA, WBO та WBC у легкій вазі Василь Ломаченко повинний стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Василь точно стане абсолютним чемпіоном світу. Він відмінний боксер з прекрасними навичками, силою, швидкістю і я не раз спостерігав за його тренуваннями.

Це дуже складні фізичні заняття. 50 кілометрів в басейні, купа підтягувань. Це звір. Він є найкращим бійцем для мене ", - розповів Редкач.