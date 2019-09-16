Ф'юрі наклали 47 швів після бою з Валліном

Отримав два розсічення біля правого ока

Британському боксеру Тайсону Ф'юрі було накладено 47 швів після поєдинків проти шведа Отто Валліном.

Про це повідомляє boxingnews24.com.

По ходу самого бою Ф'юрі отримав два серйозних розсічення біля правого ока, через які батько Тайсона заявив, що це може відбитися на подальшій кар'єрі його сина.

Перемога над Валліном завдяки одноголосним рішенням суддів стала для Ф'юрі 29-ю на професійному рингу, а завдяки цьому тріумфу Тайсон отримає від WBC спеціальний пояс Майя.

Раніше, Ф'юрі викликав Вайлдера на поєдинок.

Нагадаємо, Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка.