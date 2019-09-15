Хейні - Абдулаєв: відео нокауту

Бій закінчився у 4 раунді

Джерело - Чемпіон.

Американський проспект Девін Хейні (23-0, 15 KO) здобув перемогу над Зауром Абдуллаєвим (11-1, 7 KO) з Росії.

20-річний Хейні постійно додавав і після 4-го раунду суперник відмовився від продовження бою, показавши розбитий ніс.

Таким чином Хейні здобув титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Нагадаємо, Ломаченко до кінця року може провести бій з Хейні.