Американець незабаром може отримати статус обов'язкового претендента

Джерело - Sport Arena.

Американський боксер Девін Хейні (22-0, 14 KO) може провести поєдинок з Василем Ломаченком (13-1, 11 КО) вже цього року.

Про це розповів його промоутер Едді Гірн.

"Сподіваюся, що наступного тижня Хейні вдасться перемогти Абдуллаєва, після чого він стане обов'язковим претендентом для Ломаченка. В такому випадку ми викличемо його на бій, який хотілося б провести до кінця року", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Ломаченко може провести бій проти австралійця.

Також, Кембелл хоче знову битися із Ломаченко.