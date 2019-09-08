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Ломаченко до кінця року може провести бій з Хейні

Вчора 23:52 222 0
Американець незабаром може отримати статус обов'язкового претендента
Ломаченко до кінця року може провести бій з Хейні
#Гірн, #Ломаченко, #Хейні

Джерело - Sport Arena.

Американський боксер Девін Хейні (22-0, 14 KO) може провести поєдинок з Василем Ломаченком (13-1, 11 КО)  вже цього року. 

Про це розповів його промоутер Едді Гірн.

"Сподіваюся, що наступного тижня Хейні вдасться перемогти Абдуллаєва, після чого він стане обов'язковим претендентом для Ломаченка. В такому випадку ми викличемо його на бій, який хотілося б провести до кінця року", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Ломаченко може провести бій проти австралійця.

Також, Кембелл хоче знову битися із Ломаченко.

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