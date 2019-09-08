Ломаченко може провести бій проти австралійця

Український чемпіон світу WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 11 КО) може провести наступний поєдинок проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого (17-0, 10 КО).

Про це розповів його промоутер Боб Арум.

"Василь - зірка світового масштабу. Це означає, що він повинен битися не тільки в США. Є австралієць Джордж Камбосос-молодший, дуже хороший боєць. Ми знайдемо для Василя гідного опонента. У випадку з Ломаченко завжди потрібно шукати найскладніших серед доступних суперників", - сказав Арум.