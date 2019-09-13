Воррен: Гірна цікавлять тільки гроші

Промоутер Едді Гірн переживає через майбутнє свого підопічного Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) у разі невдалого виступу в реванші проти Енді Руїса (33-1, 22 КО), якому належать титули WBA , WBO, IBF і IBO.

Про це британський промоутер Френк Воррен заявив talkSPORT.

"Ви ж знаєте, що Гірн завжди знайде, що сказати про когось іншого. Він ніколи не зупиниться. Йому зараз вистачає власних справ. Гірну треба спробувати воскресити Джошуа, який виступив дуже погано. Гірн постарається зробити це в Саудівській Аравії. Едді завжди думає про гроші, тому реванш відбудеться саме там.

Гірну необхідно, щоб його боксер здобув перемогу. Якщо Джошуа знову програє, для нього все закінчиться" - сказав Воррен.