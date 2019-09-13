Українець Василь Ломаченко не зможе впоратися із молодістю Девіна Хейні.

Про це розповів екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Хасім Рахман.

"Думаю, що Хейні стане претендентом на пояс WBC, кине виклик Ломаченко і переможе його.

Ломаченко не зможе впоратися з молодістю Девіна. Все, що Ломаченко вміє, все, що він робив, коли вигравав золото Олімпіади, все це Хейні вміє робити зараз. Він молода версія Ломаченко. Це швидкість, робота, але крім цього Девін вже отримує чоловічу силу. Подивіться його останній бій - там був страшний нокаут.

Ломаченко доведеться справлятися зі швидкістю ніг, рук, силою. Це занадто", – розповів Рахман.