Джошуа: Кличко - це справжній звір

Український колишній боксер Володимир Кличко володів найсильнішим ударом.

Про це Ентоні Джошуа заявив в інтерв'ю talkSport.

"Я збирався відповісти, що це Руїс, але коли він вдарив мене, це було як струс мозку в районі потилиці.

Але коли я вийшов проти Кличка, то просто знав, що це може закінчитися двома шляхами: я міг би або виграти, або лягти на спину.

Ти знаєш якого це, коли тебе носять на ношах? Цей хлопець справжній звір", - сказав Джошуа.