Мій профіль
InStat визначив найкращого гравця матчу Україна - Нігерія
Вчора 16:55 684
Україна - Нігерія 2:2. Огляд матчу
Вчора 08:25 1931 1
Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією
10.09.2019 23:24 1998
Україна - Нігерія 2:2. Як це було
10.09.2019 23:24 5870
Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США
10.09.2019 21:55 946
Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21
10.09.2019 20:20 2338
Мазяр – новий головний тренер ФК Львів
10.09.2019 12:51 926
Збірна України відвідала військовий госпіталь у Дніпрі
09.09.2019 17:25 878 1
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу
09.09.2019 10:53 6495
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
09.09.2019 08:11 1425
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11 Вересня 2019
23:55 Футбол Седан натякнула на те, що Зінченко може стати татом 311
23:39 Хокей Відбулася презентація четвертого сезону УХЛ 111
23:25 Футбол У наступному сезоні команди Олімпіка гратимуть у всіх молодіжних турнірах 137
23:10 Футбол Бразилець попрощався з луганською Зорею 604
22:55 ММА Боєць ММА помер через травми, отримані у вуличній бійці 502
22:40 ММА Ковінгтон пообіцяв знищити Хабіба 122
22:26 Бокс Джошуа: Кличко - це справжній звір 550
22:09 Футбол Мессі може перейти до американського клубу 378
21:55 Футбол Динамо подарувало звільненим морякам абонементи на домашні матчі і клубну атрибутику 290
21:39 Футбол Коноплянка провів перше тренування з Шахтарем 212
21:25 Футбол Розлючені вболівальники ледь не вбили сина Лінекера на матчі в Африці 348
21:08 Футбол На матч Шахтар - Манчестер Сіті продано 30 тисяч квитків 372
20:55 Баскетбол Детройт має намір підписати зіркового ветерана на позицію Михайлюка 216
20:39 Бокс Спонг: Усик - один з найкращих у світі 560
20:24 Футбол Валенсія призначила нового головного тренера 424
20:08 Баскетбол Дніпро стартував з перемоги на турнірі у Туреччині 360
19:54 Футбол Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка 460
19:40 Футбол Рамос: Я б хотів пограти в АПЛ 217
19:25 Футбол Мессі пропустить матч першого туру Ліги чемпіонів 373
19:09 Хокей УХЛ сподівається відродити у Києві ХК Сокіл 306
18:55 Бокс Пулєв повернеться в ринг 9 листопада 511
18:40 Футбол УЄФА визначилося з назвою нового клубного турніру 703
18:25 Баскетбол Лейкерс можуть розірвати контракт з травмованим Казінсом 198
18:09 Бокс Роуч: Я втомився чути, що Ломаченко найкращий боєць у світі, тому що це не так 1597
17:53 Баскетбол США - Франція 79:89. Огляд матчу 225

Джошуа: Кличко - це справжній звір

Вчора 22:26 550 0
Джошуа згадав бій з Кличком
Джошуа: Кличко - це справжній звір
#Кличко, #Джошуа

Джерело - Tribuna.com.

Український колишній боксер Володимир Кличко володів найсильнішим ударом.

Про це Ентоні Джошуа заявив в інтерв'ю talkSport.

"Я збирався відповісти, що це Руїс, але коли він вдарив мене, це було як струс мозку в районі потилиці.

Але коли я вийшов проти Кличка, то просто знав, що це може закінчитися двома шляхами: я міг би або виграти, або лягти на спину.

Ти знаєш якого це, коли тебе носять на ношах? Цей хлопець справжній звір", - сказав Джошуа.

Володимир Кличко відправив Джошуа в нокдаун, але сам був нокаутований. 

Раніше, Джошуа вказав причину поразки від Руїса.

Нагадаємо, перший бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку, Руїс переміг технічним нокаутом в сьомому раунді. Другий бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

Коментарі ()