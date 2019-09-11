Джошуа: Кличко - це справжній звір

Джерело - Tribuna.com.
Український колишній боксер Володимир Кличко володів найсильнішим ударом.
Про це Ентоні Джошуа заявив в інтерв'ю talkSport.
"Я збирався відповісти, що це Руїс, але коли він вдарив мене, це було як струс мозку в районі потилиці.
Але коли я вийшов проти Кличка, то просто знав, що це може закінчитися двома шляхами: я міг би або виграти, або лягти на спину.
Ти знаєш якого це, коли тебе носять на ношах? Цей хлопець справжній звір", - сказав Джошуа.
Володимир Кличко відправив Джошуа в нокдаун, але сам був нокаутований.
Раніше, Джошуа вказав причину поразки від Руїса.
Нагадаємо, перший бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку, Руїс переміг технічним нокаутом в сьомому раунді. Другий бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.