Джерело - isport.ua.
Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа б’ється тільки із найкращими суперниками.
Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.
"Чому ми б'ємося з Руїсом? Чому б не викликати на поєдинок Отто Уалліна, Томаса Шварца? Все тому, що ми хочемо показати великі бої, адже вам подобаються виклики, а Ентоні це поважає. Саме тому Джошуа зважився на реванш. Замість того, щоб побитися у проміжному поєдинку, за який він міг заробити 10 млн доларів", – розповів Гірн.
Нагадаємо, шведський боксер Отто Уалліна (20-0, 13 КО) став наступним суперником екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (28-0-1, 20 КО).
Раніше, Ф’юрі легко переміг Шварца.