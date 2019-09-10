Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа б’ється тільки із найкращими суперниками.

Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.

"Чому ми б'ємося з Руїсом? Чому б не викликати на поєдинок Отто Уалліна, Томаса Шварца? Все тому, що ми хочемо показати великі бої, адже вам подобаються виклики, а Ентоні це поважає. Саме тому Джошуа зважився на реванш. Замість того, щоб побитися у проміжному поєдинку, за який він міг заробити 10 млн доларів", – розповів Гірн.