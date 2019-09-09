Гірн: У разі перемоги Джошуа завершить кар'єру

Ентоні Джошуа у разі поразки Руїсу продовжить працювати і покращувати свої навички.

Про це сайту Boxing News 24 заявив керівник Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я не знаю, яке майбутнє чекає Ентоні Джошуа, якщо він переможе в реванші. Власне кажучи, я більше впевнений щодо його майбутнього в разі поразки. Джошуа продовжить працювати і покращувати свої навички. У нього буде 24 поєдинки, він програє тільки одній людині.

При цьому, Джошуа двічі об'єднував титули в суперважкій вазі. Якщо він переможе, я не знаю, що він буде робити далі. Можливо, Ентоні завершить кар'єру", - сказав Гірн.