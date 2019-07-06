Тайсон: Ломаченко - найкращий боксер світу

Легендарний боксер Майк Тайсон вважає Ломаченка найкращим, але поки не готовий говорити про перспективи Усика в суперважкій вазі.

Про це Тайсон сказав у Києві, повідомляє sport.ua.

"Ломаченко найкращий, це все, що я можу сказати про цього хлопця. Він неймовірний. Але я з ним, на жаль, не знайомий.

Що стосується Усика і його перспектив в суперважкій вазі, то поки не можу про нього нічого сказати", - зазанчив Тайсон.