Тайсон: Ломаченко - найкращий боксер світу

Легендарний боксер Майк Тайсон вважає Ломаченка найкращим, але поки не готовий говорити про перспективи Усика в суперважкій вазі.
Про це Тайсон сказав у Києві, повідомляє sport.ua.
"Ломаченко найкращий, це все, що я можу сказати про цього хлопця. Він неймовірний. Але я з ним, на жаль, не знайомий.
Що стосується Усика і його перспектив в суперважкій вазі, то поки не можу про нього нічого сказати", - зазанчив Тайсон.
Тайсон приїхав до Києва на запрошення ТМ Parimatch і взяв участь на прес-конференції, присвяченій початку співпраці з цією компанією, де він буде працювати в якості амбасадора.
Раніше Ломаченко показав, як триває його процес відновлення. Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком.
Джерело - sport.ua.