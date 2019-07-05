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Ломаченко і Кемпбелл підписали контракт на бій

Вчора 23:25 374 0
Хірн навмисно затягує з оголошенням дати поєдинку
Ломаченко і Кемпбелл підписали контракт на бій

Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) підписали контракт на поєдинок, проте Едді Хірн навмисно затягує з оголошенням дати поєдинку.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум в інтерв'ю IFL TV.

"Угода укладена. Едді Хірн попросив самостійно зробити офіційне оголошення. Затягування пов'язано з небажанням втручатися в продаж квитків на бій Ділліан Уайта, які, схоже, продаються не дуже добре.

Наскільки нам відомо, всі контракти підписані. Ми очікуємо, що бій відбудеться 31 серпня, і я думаю, що він буде на O2 Arena в Лондоні. Але все питання до Едді. У нас все готово. ESPN відправляє цілу команду в Англію для освітлення бою. Так що, наскільки я розумію, з оголошенням або без нього, підготовка вже почалася", - заявив Боб Арум.

Раніше Ломаченко показав, як триває його процес відновлення. Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком.

Джерело - xsport.ua.

#Ломаченко, #Кемпбелл
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