Ломаченко і Кемпбелл підписали контракт на бій

Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) підписали контракт на поєдинок, проте Едді Хірн навмисно затягує з оголошенням дати поєдинку.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум в інтерв'ю IFL TV.

"Угода укладена. Едді Хірн попросив самостійно зробити офіційне оголошення. Затягування пов'язано з небажанням втручатися в продаж квитків на бій Ділліан Уайта, які, схоже, продаються не дуже добре.

Наскільки нам відомо, всі контракти підписані. Ми очікуємо, що бій відбудеться 31 серпня, і я думаю, що він буде на O2 Arena в Лондоні. Але все питання до Едді. У нас все готово. ESPN відправляє цілу команду в Англію для освітлення бою. Так що, наскільки я розумію, з оголошенням або без нього, підготовка вже почалася", - заявив Боб Арум.