Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня

Команди чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) і британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) узгодили всі умови контракту.
Про це повідомив промоутер суперника українця Едді Хірн, пише BoxingScene.
"Справу зроблено, у нас є угода. Ми тільки що погодили умови з Ломаченком, і я збираюся зустрітися з Люком Кемпбеллом, щоб представити йому остаточний контракт. Ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку. Офіційний анонс бою повинен з'явитися на першому тижні липня", - сказав Хірн.
Поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні на O2 Arena. Крім чемпіонських поясів, якими володіє Ломаченко, на кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія.
Раніше Ломаченко показав, як триває його процес відновлення. Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком.
Джерело - sport.ua.