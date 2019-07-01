Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня

Мій профіль
Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:01 1483
Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону
Сьогодні 14:32 527
Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону
Сьогодні 14:22 538
Серьогіна здобула золото Європейських ігор
Вчора 21:37 502
Горуна завоював золото Європейських ігор
Вчора 21:08 463
15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах
Вчора 19:03 855
Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах
Вчора 18:22 689
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор
Вчора 15:09 1205
Беленюк виборов золото на Європейських іграх
Вчора 14:49 952
Український важковаговик здобув золото на Європейських іграх
29.06.2019 19:19 1382 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Блог Найскромніший український футболіст: Безус зіграв з дітьми у дворі 39
16:58 Блог Який же він потужний: Нган легким лоу-кіком збиває людину з ніг 306
16:53 Футбол Рашфорд продовжив контракт з Манчестер Юнайтед 262
16:37 Баскетбол Дюрант перейшов у Бруклін Нетс 357
16:16 Футбол Динамо провело перше тренування на зборі в Австрії 427
15:57 Футбол Манчестер Сіті може підсилитися досвідченим італійським захисником 469
15:51 Блог 7 років тому у Києві відбувся фінал Євро-2012 372
15:42 Футбол Фехервар представив Петряка 393
15:30 Футбол Алієв: У конфлікті між Україною і Росією винен Порошенко 555
15:23 Футбол Обі Мікель перейшов до турецького клубу 400
15:09 Футбол Футболістка збірної Швейцарії зникла на озері, її шукають водолази 430
14:51 Футбол Шахтар зіграє з Копенгагеном 539
14:36 Блог Хустка замість картки: дівчина-арбітр пожартувала під час матчу 487
14:32 Теніс Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону 527
14:28 Блог Кохана Зінченка держить м'яч не гірше за Олександра 725
14:22 Теніс Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону 538
14:10 Футбол Лідер Шахтаря повернеться до Бразилії 900
13:57 Футбол Челсі залишили п'ять футболістів 624
13:41 Футбол Півзахисник Наполі перейшов до Роми 439
13:25 Інше Бубка: Такі перемоги об’єднують націю 498
13:14 Бокс Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня 453
12:56 Футбол Чех: Лемпард не єдиний кандидат на пост тренера Челсі 446
12:39 Футбол Годін став гравцем міланського клубу 521
12:24 Футбол На перегляд до Зорі прибув екс-гравець Динамо 940
12:09 Футбол Зінченко отримав новий номер у Манчестер Сіті 702

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня

Сьогодні 13:14 453 0
Наприкінці літа відбудеться свято боксу
Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня
Команди чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) і британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) узгодили всі умови контракту.
 
Про це повідомив промоутер суперника українця Едді Хірн, пише BoxingScene.
"Справу зроблено, у нас є угода. Ми тільки що погодили умови з Ломаченком, і я збираюся зустрітися з Люком Кемпбеллом, щоб представити йому остаточний контракт. Ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку. Офіційний анонс бою повинен з'явитися на першому тижні липня", - сказав Хірн.
Поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні на O2 Arena. Крім чемпіонських поясів, якими володіє Ломаченко, на кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія.
 
Раніше Ломаченко показав, як триває його процес відновлення. Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком.

Джерело - sport.ua.

#Ломаченко, #бокс
Коментарі ()