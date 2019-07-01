Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня

Наприкінці літа відбудеться свято боксу

Команди чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) і британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) узгодили всі умови контракту.

Про це повідомив промоутер суперника українця Едді Хірн, пише BoxingScene.

"Справу зроблено, у нас є угода. Ми тільки що погодили умови з Ломаченком, і я збираюся зустрітися з Люком Кемпбеллом, щоб представити йому остаточний контракт. Ми з нетерпінням чекаємо цього поєдинку. Офіційний анонс бою повинен з'явитися на першому тижні липня", - сказав Хірн.

Поєдинок відбудеться 31 серпня в Лондоні на O2 Arena. Крім чемпіонських поясів, якими володіє Ломаченко, на кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія.

Джерело - sport.ua.