Філіппінський боксер Менні Пакьяо має завершити бій з американцем Кітом Турманом достроково.
Таку думку висловив легендарний боксер Ерік Моралес.
"Пакьяо - шикарний боєць, як і Турман, але американцю бракує досвіду. Я вважаю, що поєдинок буде легким для Менні. Прогнозую, що він переможе достроково в десятому раунді", - заявив Моралес.
Поєдинок відбудеться 20 липня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Редкач провів тренування разом з Пакьяо.
Також, Мейвезер та Пакьяо ведуть переговори про реванш.
Джерело - 24boxing.com.ua.