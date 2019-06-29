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Моралес: Пакьяо нокаутує Турмана

Сьогодні 15:28 513 0
Легендарний боксер дав свій прогноз на бій
Моралес: Пакьяо нокаутує Турмана

Філіппінський боксер Менні Пакьяо має завершити бій з американцем Кітом Турманом достроково.

Таку думку висловив легендарний боксер Ерік Моралес.

"Пакьяо - шикарний боєць, як і Турман, але американцю бракує досвіду. Я вважаю, що поєдинок буде легким для Менні. Прогнозую, що він переможе достроково в десятому раунді", - заявив Моралес.

Поєдинок відбудеться 20 липня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Редкач провів тренування разом з Пакьяо.

Також, Мейвезер та Пакьяо ведуть переговори про реванш.

Джерело - 24boxing.com.ua.

#Пакьяо, #Турман, #Моралес
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