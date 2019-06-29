Філіппінський боксер Менні Пакьяо має завершити бій з американцем Кітом Турманом достроково.

Таку думку висловив легендарний боксер Ерік Моралес.

"Пакьяо - шикарний боєць, як і Турман, але американцю бракує досвіду. Я вважаю, що поєдинок буде легким для Менні. Прогнозую, що він переможе достроково в десятому раунді", - заявив Моралес.