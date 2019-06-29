Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) потренувався з володарем титулу WBA Regular Менні Пакьяо (61-7-2, 39 КО).
Про це він повідомив у своєму Instagram.
Редкач взяв участь у пробіжці з Менні.
Пакьяо продовжує активну підготовку до поєдинку проти американця Кіта Турмана (29-0, 22 КО), який володіє титулом WBA Super.
Бій Турман - Пакьяо відбудеться 20 липня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand.
Менні Пакьяо в останньому бою рішенням суддів розібрався з Едріаном Бронером і захистив титул WBA в напівсередній вазі.
Нагадаємо, Мейвезер та Пакьяо ведуть переговори про реванш.
Джерело - Чемпіон.