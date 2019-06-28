Латвійський важковаговик Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) має понести покарання за останній бій проти поляка Кшиштофа Гловацкого (31-2, 19 КО).

Про це розповів екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон.

"Я бачив цей момент. Сам Майріс після бою сказав, що раніше займався муай-таєм і пробивав таким чином.

Брієдіс пізніше визнав свою помилку. Нібито, він перебував під психологічним тиском, хотів якимось чином відповісти. Напевно, тому і вдарив Кшиштофа. Проте, він зобов'язаний понести хоч якесь покарання", – розповів Тайсон.