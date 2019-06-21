Віталій Кличко розповів про плани промоутерської компанії К2

Екс-чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) в наступному році може зустрітися зі своїм суперником на НСК Олімпійський.

Про це розповів мер Києва та керівник промоутерської компанії К2 Віталій Кличко.

"Ці плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових. Усик зараз вирішив спробувати свої сили у важкій вазі, взяв паузу, травмувався і знаходиться в процесі реабілітації. Цього року, на жаль, такий поєдинок не відбудеться. Плануємо на наступний", – розповів Кличко.

Нагадаємо, бій Усик - Такам відбудеться у вересні, зараз же боксер відновлюється після отриманої на тренуванні травми.

Раніше, Усик продемонстрував, як він тренує витривалість.

Джерело - glavcom.ua.