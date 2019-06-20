У зв'язку з перенесенням бою з Кемпбеллом в США Ломаченко втрачає мільйон доларів

Доля об'єднавчого бою між українцем Василем Ломаченко та британцем Люком Кемпбеллом може вирішитися на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Про це повідомляє Sport Arena.
Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться в Лондоні 31 серпня на 20-тисячній арені О2. Але більш ніж місячні переговори щодо умов проведення поєдинку привели до несподіваних результатів.
"Нам не вдалося домовитися з представляє інтереси українця компанією Top Rank з фінансових питань. На п'ятницю призначено торги. Бій, скоріш за все, відбудеться в США "- зазначив промоутер Кемпбелла Едді Хирн.
За бій в Лондоні українець заробив би 4 мільйони доларів і це був би рекордний гонорар в його професійній боксерській кар'єрі . Якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченко складе близько 3 мільйонів доларів.
Втім, чистими наш чемпіон отримує тільки 25 відсотків від цієї суми. 50 відсотків з'їдають податки і оплата послуг менеджера Егіс Клімас і своєї команди, а після цього решту грошей за наполяганням Василя діляться 50 на 50 зі своїм тренером і батьком Анатолієм Ломаченко. Іншими словами, при гонорар в 4 мільйони доларів, Василь з батьком заробили б по 1 мільйону. При гонорарі в 3 мільйони кожен з Ломаченків отримає по 750 тисяч доларів.
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Джерело - Sport Arena.