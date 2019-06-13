Ломаченко встановив феноменальний рекорд

В українського чемпіона стає все більше й більше прихильників у всьому світі

Василь Ломаченко став першим українським спортсменом який набрав понад 1,5 млн підписників у Instagram.

Станом на 12 червня, на офіційний акаунт чемпіона світу WBA та WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) підписалося понад 1,5 млн осіб.

У найближчих переслідувачів боксера серед спортсменів суттєво менше підписників - футболіст збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко має 682 тис фанів, а боксер Олександр Усик – 670 тис.

Раніше португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, яка подолала історичну позначку у 150 млн підписників у Instagram.

Джерело - Чемпіон.

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