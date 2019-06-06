Олександр Усик, Сауль Алварес і Теренс Кроуфорд - найкращі боксери світу за версією Василя Ломаченка.

Про це розповів сам український суперчемпіон в інтерв'ю для свого каналу в YouTube.

"Мені дуже часто ставлять питання хто найкращий. І я виявляюся не готовим до цього. Якщо чесно, я ніколи про це не думаю. Не знаю чому так, але я ніколи не думаю про те, хто кращий, хто не кращий".

"Потрібо подумати, поміркувати, пригадати боксерів. Абсолютно точно в трійці мають бути Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд і Усатий (Олександр Усик - ред). А ось розставляти вищевказаних боксерів по щаблях я б на став", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Сауль Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA і IBF у середній вазі (72,6 кг). Теренс Кроуфорд володіє титулом WBO у напівсередній вазі (66,7 кг).

Джерело - YouTube.