Далакян: я показав хороший бокс

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) зміг здійснити задумане під час бою Саравутом Таворнхамом.

Про це розповів боксер після бою.

"Дуже хочу подякувати своїх промоутерів і фанатів за те, що прийшли повболівати. Я обіцяв, що покажу хороший бокс, і зробив це. Дуже приємно, коли виходить здійснювати обіцяне.

Коли перший раз я потрапив, то побачив, що його повело, але подумав, що не потрібно поспішати. Думав, що прийде його час, вистачить вже бити, у кожного є межа", – поділився враженнями боксер.