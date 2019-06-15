Далакян: хочу об’єднати чемпіонські пояси

Український боксер розповів про свої плани на майбутнє

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі, українець Артем Далакян (18-0, 13 КО) не буде зупинятися на досягнутому.

Про це розповів сам боксер.

"Сенс мені вибирати з п'ятірки кращих боксерів моєї версії, щоб боксувати з ними? Мені хотілося б провести об'єднавчі бої за пояси в моїй ваговій категорії, щоб боксувати з чемпіоном світу і розуміти, для чого ти це робиш. Хочеться об'єднати і забрати хоча б один або може два пояси в моїй вазі", – розповів він.

Нагадаємо, Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу.

Раніше повідомлялося, що Далакян отримає гонорар у криптовалюті.

Джерело - ua.tribuna.com.