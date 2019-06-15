Вайт: побити Шварца зможе навіть моя бабця

Можлива перемога суперважковика Тоні Шварца (24-0, 16 КО) над Тайсоном Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) може стати самою гучною в історії спорту.

Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт (25-1, 18 КО), повідомляє Boxing Scene.

"Тоні Шварц - нікчема. Якщо Ф'юрі не зупинить його за кілька раундів, це буде жахливе видовище. Моя бабуся може побити Шварца.

Якщо він переможе Ф'юрі, то це буде найгучніший апсет в історії боксу. Точніше, навіть в історії спорту. Тайсон зможе побити його, навіть якщо підхопить застуду, лихоманку і залишиться з однією рукою. У цьому поєдинку немає сенсу", – розповів він.