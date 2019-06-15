Ф’юрі: я ікона спорту

Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) є єдиним непереможним боксером у суперважкій вазі.
Про це розповів сам боксер, повідомляє BoxingScene.
"Я - ікона спорту, я - хедлайнер в Вегасі. Я насолоджуюся своїм життям, і думаю про майбутній бій з Томом Шварцом, і кожен раз, коли Вайлдер дивиться в дзеркало, він знає, що програв той бій.
Я єдиний, непереможений суперважкоатлет, який знаходиться на самій вершині. Вайлдер, Джошуа, Руїс - всі вони терпіли поразки, а я ні!", – розповів він.
Завтра у Лас-Вегасі відбудеться бій між Тайсоном Ф’юрі та німецьким боксером Тоні Шварцом (24-0, 16 КО).
Раніше Вайлдер повідомив, що його бій проти Ф'юрі відбудеться на початку 2020 року.
Нагадаємо, що Ф’юрі хоче провести три поєдинки до кінця року.
Джерело - xsport.ua.