Ф’юрі значно переважив свого суперника

Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі має значну перевагу у вазі

Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) має значну перевагу над своїм суперником Тоні Шварцом (24-0, 16 КО).

У Лас-Вегасі відбулася процедура офіційного зважування боксерів, перед їх запланованим у неділю поєдинком.

Британський боксер Тайсон Ф’юрі значно переважив свого противника, ваги під ним показали 119,2 кілограма. В свою чергу вага німецького боксера склала 111,4 кілограма.

Раніше, Ф’юрі назвав себе єдиним непереможним боксером у суперважкій вазі.

Нагадаємо, Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу.

Джерело - Чемпіон.