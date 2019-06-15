Ф’юрі значно переважив свого суперника

Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) має значну перевагу над своїм суперником Тоні Шварцом (24-0, 16 КО).
У Лас-Вегасі відбулася процедура офіційного зважування боксерів, перед їх запланованим у неділю поєдинком.
Британський боксер Тайсон Ф’юрі значно переважив свого противника, ваги під ним показали 119,2 кілограма. В свою чергу вага німецького боксера склала 111,4 кілограма.
Раніше, Ф’юрі назвав себе єдиним непереможним боксером у суперважкій вазі.
Нагадаємо, Далакян виявився важчим за свого суперника перед третім захистом титулу чемпіона світу.
Джерело - Чемпіон.