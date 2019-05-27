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Далакян отримає гонорар у криптовалюті

Сьогодні 10:21 453 0
Далакян отримає гонорар у криптовалюті

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян за свій найближчий бій, який відбудеться на відкритому майданчику столичного КВЦ Парковий 15 червня, отримає гонорар з шістьма нулями в криптовалюті.

Про це повідомляє Sport Arena.

Річ у тому, що генеральним партнером турніру є компанія Cryptaur, яка ще в минулому році виплатила українцеві гонорар в розмірі 1 000 000 CPT і не збирається змінювати цієї традиції. Відзначимо, що Cryptaur є єдиною у світі компанією у своєму сегменті, яка підтримує професійний бокс.

"Мені приємно бути першим чемпіоном з професійного боксу у світі, гонорар якого виплачувався в криптовалюті. Діджіталізація і технологічний прогрес у 2019 році невблаганні, так що представникам усіх професій тепер необхідно освоювати передові технології ", - зазначив Артем.

Для Далакян це буде обов'язковий захист титулу, суперником українця стане Саравут Таворнхама з Таїланду. Артем уже має досвід захисту титулу чемпіона світу під відкритим небом. Рік тому представник української компанії Union Boxing Promotion на цій же локації впевнено переміг тайца Сірічаі Тайена.

Нагадаємо,  Ломаченко битиметься з Кемпбеллом в кінці серпня. Також, боксер не взяв грошей з Усика.

 

Джерело - Sport Arena.

#Далакян, #криптовалюта, #гонорар
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