А бій між Гассієвим і Усиком визнаний Подією року

Український чемпіон світу Олександр Усик отримав російську премію Легенда боксу як найкращий боксер 2018 року.

Про це повідомляє Р-Спорт.

Усик у 2018 році став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Також Усик захистив титули в бою з британцем Тоні Белью, а потім вирішив перейти в суперважку вагу.

Фінальний бій першого сезону WBSS між російським боксером Муратом Гассієвим і Усиком в Москві визнаний Подією року. Вручення премій Легенда боксу відбулося в четвер, 13 червня, в Єкатеринбурзі під час відкриття другого Міжнародного боксерського форуму.

Нагадаємо, Усик не хоче боксувати з Повєткіним через політику.

Також, Усик втратив пояси WBA, WBO, WBC.

Джерело - Чемпіон.