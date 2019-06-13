Промоутери вже проводили переговори, але українець не хоче битися з росіянином

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (16-0, 12 КО) не має бажання боксувати з росіянином Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО).

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

"Промоутери розмовляли між собою, але це сильно переходить все у політику. Не хочу боксувати з Олександром, бо це буде політичний бруд з обох сторін", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - 24boxing.com.ua.