Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (16-0, 12 КО) не має бажання боксувати з росіянином Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО).
Про це повідомляє 24boxing.com.ua.
"Промоутери розмовляли між собою, але це сильно переходить все у політику. Не хочу боксувати з Олександром, бо це буде політичний бруд з обох сторін", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Джерело - 24boxing.com.ua.