Усик втратив пояси WBA, WBO, WBC

Усик залишився без престижних нагород

Український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) продовжує втрачати свої пояси чемпіона у важкій вазі.

Серед чотирьох поясів чемпіона в українця залишився лише один. Найпершою прийняла рішення позбавити Усика поясу WBA через відмову битися із росіянином Денисом Лебєдєвим (32-0-2 23 КО).

Далі українець втратив пояс WBC, однак організація назначила Усика "чемпіоном у відпуску". Тому він може в будь-який момент отримати бій зі титул.

Також Усик добровільно відмовився від поясу WBO, але отримав право стати обов'язковим претендентом на цей же титул в суперважкій вазі.

Наразі в українця залишився пояс IBF, однак і від нього він скоро відмовиться.

Нагадаємо, Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - ua.tribuna.com.