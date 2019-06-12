Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко (64-0-5, 54 КО) ніколи не був хорошим у боксі.

Про це заявив британський боксер Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО).

"Володимир був поганий в свої кращі роки. Він - великий невдаха. Реально, він - невдаха. Жалюгідний невдаха. Він ніколи не був хороший.

Я буду переслідувати тебе до дня твоєї смерті… Я буду снитися тобі в нічних кошмарах. Ти ніколи не переможеш "Циганського короля". Я надрав тобі дупу, су * ка. Пам'ятай це. Ти також відомий, як "сучка". Це правда. Він ненавидить мене. Ти ненавидиш мене. Хіба ні, Володимир? Ти ненавидиш мене. Я відчуваю ненависть", – розповів екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.