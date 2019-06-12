Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко (64-0-5, 54 КО) ніколи не був хорошим у боксі.
Про це заявив британський боксер Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО).
"Володимир був поганий в свої кращі роки. Він - великий невдаха. Реально, він - невдаха. Жалюгідний невдаха. Він ніколи не був хороший.
Я буду переслідувати тебе до дня твоєї смерті… Я буду снитися тобі в нічних кошмарах. Ти ніколи не переможеш "Циганського короля". Я надрав тобі дупу, су * ка. Пам'ятай це. Ти також відомий, як "сучка". Це правда. Він ненавидить мене. Ти ненавидиш мене. Хіба ні, Володимир? Ти ненавидиш мене. Я відчуваю ненависть", – розповів екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.
Відзначимо, що Кличко зустрівся із Ф’юрі у листопаді 2015. За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу одноголосним рішення британцеві.
Раніше повідомлялося, що Ф’юрі хоче провести три поєдинки до кінця року.
Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.
Джерело - xsport.ua.