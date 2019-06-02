Перемога Руїса перекреслила плани Усика

Несподівана перемога Енді Руїса над Ентоні Джошуа внесла корективи у запланований на осінь поєдинок британця із українцем Олександром Усиком.
Менеджери Усика та Джошуа були близькі до підписання контракту на поєдинок, який мав пройти в листопаді. Бій мав відбутися у Великобританії, при цьому гонорар українця мав скласти 5 млн доларів.
Наразі Джошуа буде готуватися до реваншу із Руїсом.
До того ж, програвши Руїсу, Джошуа позбувся поясу Всесвітньої боксерської організації (WBO), згідно з правилами якої, чемпіон при переході в більш високий дивізіон отримував першочергове право на титульний бій.
Також бій-реванш Руїс-Джошуа може залучити більше глядачів, ніж поєдинок британця із українцем.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Нагадаємо, стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс.
Джерело - sportarena.com.