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Усик продовжує втрачати чемпіонські пояси

Сьогодні 09:54 1368 0
Усик продовжує втрачати чемпіонські пояси

Уже колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик продовжує втрачати свої пояси - тепер Усик більше не є чемпіоном світу за версією WBO.

Про це повідомили в WBO.

"Оскільки чемпіон WBO Олександр Усик переходить в суперважку вагу, "тимчасовий" чемпіон Кшиштоф Гловацький стає новим чемпіоном організації", - заявив президент організації Франсиско Валкарсель.

Таким чином, чемпіоном WBO знову став Кшиштоф Гловацький, який володів титулом до зустрічі з Олександром Усиком.

Захист титулу Гловацький проведе 15 червня в Ризі в півфіналі другого сезону Суперсері]. Гловацький зустрінеться в бою з Майрісом Брієдісом.

Також на кону бою Гловацький - Брієдіс буде ще один чемпіонський титул - вакантний пояс за версією WBC, якого в Усика відібрали раніше. При цьому, промоутер Усика заявив, що українець готовий віддати всі пояси.

У Олександра Усика поки ще залишається пояс чемпіона IBF у важкій вазі.

Раніше повідомлялося, що в Усика відібрали ще один пояс.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

 

Джерело - Офіційний сайт WBO.

#Усик, #пояси
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