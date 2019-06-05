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В Усика відібрали ще один пояс

Сьогодні 10:50 322 0
В Усика відібрали ще один пояс

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) залишився без ще одного пояса.

Про це повідомляє ESPN.

Перш за все, через відмову проводити обов'язковий захист українця позбавила свого титулу WBA, а тепер схоже рішення прийняв WBC. 

Однак у випадку з WBC Усик отримав статус "чемпіона у відпустці" і при бажанні може в будь-який момент оскаржити пояс з новим його власником:

"Рада керівників WBC одноголосно прийняла рішення надати Усику статус "чемпіона у відпустці", щоб він міг відновитися після недавньої травми, і підтримати його в прагненні виступати в суперважкому дивізіоні", - йдется у повідомленні.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Раніше, Усик увійшов в п’ятірку найкращих важковаговиків світу.

Джерело - xsport.ua.

#Усик, #WBC
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