В Усика відібрали ще один пояс

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) залишився без ще одного пояса.

Про це повідомляє ESPN.

Перш за все, через відмову проводити обов'язковий захист українця позбавила свого титулу WBA, а тепер схоже рішення прийняв WBC.

Однак у випадку з WBC Усик отримав статус "чемпіона у відпустці" і при бажанні може в будь-який момент оскаржити пояс з новим його власником:

"Рада керівників WBC одноголосно прийняла рішення надати Усику статус "чемпіона у відпустці", щоб він міг відновитися після недавньої травми, і підтримати його в прагненні виступати в суперважкому дивізіоні", - йдется у повідомленні.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Раніше, Усик увійшов в п’ятірку найкращих важковаговиків світу.

Джерело - xsport.ua.