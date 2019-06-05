Усик відмовиться від поясів WBO і IBF

Український боксер Олександр Усик найближчим часом відмовиться від поясів WBO і IBF у тяжкій вазі.

Про це розповів менеджер боксера Олександр Красюк.

"Найближчим часом ми відмовимося і від поясу WBO, зате WBO може оголосити Усика обов'язковим претендентом на бій проти чемпіона світу в суперважкій категорії.

Щодо IBF, то позиція цієї організації невідома. Так чи інакше, але Усик готовий добровільно віддати всі пояси. Навіщо вони йому потрібні, якщо Олександр має намір перейти в суперважку вагову категорії?", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що в Усика відібрали ще один пояс.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Джерело - xsport.ua.