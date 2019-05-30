Олександр Усик потрапив у рейтинг найкращих боксерів в суперважкій вазі не провівши ще жодного бою у цій ваговій категорії.
Такий рейтинг склали читачі видання Sky Sports.
Першу сходинку у рейтингу посів чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.
Рейтинг ТОП-10 виглядає так:
Ентоні Джошуа - 26,2 тис голосів
Тайсон Ф'юрі - 22 тис голосів
Ділліан Вайт - 15,1 тис голосів
Деонтей Вайлдер - 14,8 тис голосів
Олександр Усик - 9,7 тис голосів
Луїс Ортіс - 5,9 тис голосів
Джозеф Паркер - 5,4 тис голосів
Олександр Повєткін - 4,6 тис голосів
Дерек Чісора - 3,4 тис голосів
Оскар Рівас - 2,9 тис голосів
Нагадаємо, Олександр Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі поєдинком з Карлосом Такамою, але під час підготовки українець отримав травму біцепса, і бій був скасований.
Раніше була інформація, що Усик може провести бій з Джошуа вже восени.
Джерело - Sky Sports..