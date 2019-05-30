Олександр Усик потрапив у рейтинг найкращих боксерів в суперважкій вазі не провівши ще жодного бою у цій ваговій категорії.

Такий рейтинг склали читачі видання Sky Sports.

Першу сходинку у рейтингу посів чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Рейтинг ТОП-10 виглядає так:

Ентоні Джошуа - 26,2 тис голосів

Тайсон Ф'юрі - 22 тис голосів

Ділліан Вайт - 15,1 тис голосів

Деонтей Вайлдер - 14,8 тис голосів

Олександр Усик - 9,7 тис голосів

Луїс Ортіс - 5,9 тис голосів

Джозеф Паркер - 5,4 тис голосів

Олександр Повєткін - 4,6 тис голосів

Дерек Чісора - 3,4 тис голосів

Оскар Рівас - 2,9 тис голосів

Нагадаємо, Олександр Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі поєдинком з Карлосом Такамою, але під час підготовки українець отримав травму біцепса, і бій був скасований.

Раніше була інформація, що Усик може провести бій з Джошуа вже восени.

Джерело - Sky Sports..