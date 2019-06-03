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WBO може відібрати у Руїса чемпіонський пояс

Сьогодні 13:26 708 0
WBO може відібрати у Руїса чемпіонський пояс

Всесвітня боксерська організація WBO оголосила, що незабаром призначить офіційного претендента на бій з новоспеченим чемпіоном в суперважкій вазі Енді Руїсом-молодшим.

Про це повідомляє telegraf.

На даний момент невідомо, чи може призначення офіційного претендента з боку WBO перешкодити планам реваншу між Руїсом і Джошуа.

Перше місце в рейтингу WBO займає Ділліан Вайт, але Тайсон Ф'юрі в разі перемоги над Томом Шварцом також може піднятися на цю позицію.

Не варто списувати з рахунків Олександра Усика, який після дебюту в суперважкій вазі має право отримати звання офіційного претендента на титул чемпіона в суперважкій вазі.

Під загрозою був і титул IBF, адже до листопада мала відбутися захист Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва, але в IBF вже заявили, що при необхідності Енді Руїс отримає відстрочку для реваншу з Ентоні Джошуа.

Вже стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс.

Джерело - telegraf.

#Джошуа, #Руїс, #WBO
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