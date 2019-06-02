Джошуа: Хочу забрати у Руїса всі пояси

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа програв Енді Руїсу.

Свою поразку прокоментував сам боксер в інтерв'ю для Boxing Scene.

"Так, я програв. Але попереду нас чекає реванш. Де б не стався другий бій, — він пройде в боксерському рингу. Зараз я дуже хочу помститися. Мені потрібна тільки перемога, я хочу скоріше забрати у Руїса свої пояси. Моє напрямок в спорті залишається такою ", - сказав Джошуа.