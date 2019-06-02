Стала відома можлива дата реваншу Джошуа-Руїс

Менеджери британського боксера Ентоні Джошуа хочуть якнайшвидше організовувати матч-реванш проти Енді Руїса.

Промоутер Джошуа Едді Хірн хоче провести бій-реванш у Великобританії.

"Джошуа 100% скоро повернеться в ринг. Хочемо бій-реванш в Англії. Можливо, вже в листопаді або грудні. Але поки Руїс може святкувати.

Він шокував весь суперважкий дивізіон", - розповів промоутер.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, Руїс назвав перемогу над Джошуа історичним досягненням для Мексики.

Джерело - sport.ua.