Усик – найкращий боксер 2018 року

Український боксер Олександр Усик отримав нагороду "Найкращий боксер 2018 року".
Про це він розповів на своїй сторінці в Іnstagram.
Таку відзнаку йому вручили перед церемонією зважування чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і його суперника Енді Руїса.
Усика визнала найкращим Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс. Також нагороду отримав його менеджер Егіс Клімас.
В свою чергу батька Василя Ломаченка - Анатолія визнали найкращим тренером минулого року.
Нагадаємо, що Джошуа вже прокоментував можливий бій із Усиком.
Раніше повідомлялося, що Усик увійшов в п’ятірку найкращих важковаговиків світу.
Джерело - Чемпіон.