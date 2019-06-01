Усик – найкращий боксер 2018 року

Український боксер Олександр Усик отримав нагороду "Найкращий боксер 2018 року".

Про це він розповів на своїй сторінці в Іnstagram.

Таку відзнаку йому вручили перед церемонією зважування чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і його суперника Енді Руїса.

Усика визнала найкращим Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс. Також нагороду отримав його менеджер Егіс Клімас.

В свою чергу батька Василя Ломаченка - Анатолія визнали найкращим тренером минулого року.

Нагадаємо, що Джошуа вже прокоментував можливий бій із Усиком.

Раніше повідомлялося, що Усик увійшов в п’ятірку найкращих важковаговиків світу.

Джерело - Чемпіон.