Джошуа: Спочатку я збираюся перемогти Вайлдера, а потім буду битися з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа (22–0, 21 КО), чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO планує зустрітися з українцем Олександром Усиком (16–0, 12 КО) після бою з американцем Деонтеєм Вайлдером (41–0–1, 40 KO).

Про це сказав спортсмен.

"Що буде в майбутньому? Спочатку я збираюся зустрітися з Вайлдером і побити його, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. А потім битися з Усиком, тому що це буде зустріч колишнього абсолютного чемпіона крузервейту проти абсолютного чемпіона серед супертяжів. Це буде дійсно великий бій. Усик – дуже хороший боксер, у нього хороший аматорський досвід, він багато представляв свою країну. Так що, я висловлюю йому свою повагу, бажаю удачі в наступному бою, вітаю в суперважкій вазі, дивізіоні сили, швидкості і потужності",- сказав Джошуа.

Нагадаємо, Усик повернеться на ринг у вересні.

Раніше була інформація, що Усик може провести бій з Джошуа вже восени.

Джерело - Чемпіон.