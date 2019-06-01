Другий поєдинок чемпіона WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера і колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі відбудеться в 2020 році.

Про це повідомив Деонтей Вайлдер у Twitter.

"Як я завжди говорив, я самий великий чемпіон світу з боксу. Я буду проводити реванш після всіх моїх спірних боїв якомога швидше. Спершу Ортіс, потім Ф'юрі", - написав він.

Відзначимо, що перший бій між боксерами відбувся в грудні минулого року і завершився внічию.

Раніше, британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що спочатку збирається перемогти Вайлдера, а потім буде битися з Усиком.

Нагадаємо, Усик повернеться на ринг у вересні.

Джерело - sportarena.com.