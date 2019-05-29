Валуєв: Перемігши Кличка я був би його рабом

Екс-чемпіон світу Микола Валуєв був готовий битися проти Віталія Кличка.

Про це сказав сам боксер.

"Чому не відбувся поєдинок з Віталієм Кличком? Не вийшло домовитися. На той момент я вже міг висувати певні умови. Але ми не домовилися. Перемагаючи Кличка, я був би на багато боїв вперед його рабом.

Мене це не мотивувало, але я був згоден навіть на це. Але мені також хотілося, щоб його менеджмент не ліз до мене в тренувальний табір і певну суму, за яку я був готовий це терпіти. Але я не отримав ні того, ні іншого. Все це залишилося на рівні недомовленості ", - заявив Валуєв.

Нагадаємо, Валуєв завершив кар'єру в 2009 році після поразки від Девіда Хея. Віталій прийняв рішення піти з боксу у 2013-му році.

Джерело - isport.ua.