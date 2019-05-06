Навколо спорту

Мер Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада, продав лот - екскурсію по Києву - за 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Захід Ніч чемпіонів відбувся у Лас-Вегасі. У ньому, зокрема, узяли участь легенди світового боксу - Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс, Оскар Де Ла Хойя й інші.

"Оскільки я перебуваю у відрядженні в США, був радий приєднатися до заходу і ще раз зробити промо Києву і Україні. Екскурсія по нашому чудовому місту "пішла" за 50 000 доларів", - сказав після благодійного заходу Кличко.

У вечорі взяв участь й американський музикант мексиканського походження Карлос Сантана. Йому Всесвітня боксерська рада вручила символічний пояс чемпіона - як музиканту-віртуозу і видатній особистості.

Джерело - https://prm.ua/.